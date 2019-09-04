É da terra! Tecnologias desenvolvidas por capixabas viram destaque

No clima da semana do aniversário de Vitória, nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré preparou uma seleção que envolve tecnologias - envolvidas em empresas e startups - que foram desenvolvidas por profissionais locais e que viraram destaque e cuja importância de seus serviços extrapolaram a Capital, e o próprio Estado. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 04-09-19

A “SELEÇÃO” DE GILBERTO SUDRÉ:

- PicPay: O PicPay é um aplicativo de pagamentos criado em 2012 com a missão de redefinir como realizamos pagamentos, movimentamos e armazenamos nosso dinheiro. “Nascemos para quebrar as antigas regras das transações financeiras e permitir que você faça muito além do que apenas enviar e receber grana, mas conectar seu dinheiro de uma maneira simples e divertida, com a melhor experiência de pagamentos possível”;

- Zaitt: A primeira loja autônoma e sem funcionários do Brasil. A Zaitt fica na Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo, e funciona 24 horas por dia, 07 dias por semana. Após a experiência positiva com a loja piloto montada em Vitória (ES), a Zaitt acaba de inaugurar em São Paulo mais uma loja totalmente autônoma;

- Mito Games: Desenvolve e publica jogos Advergames (jogos para publicidade), jogos educacionais e jogos casuais. Também desenvolve e publica aplicativos Android, iOS e outras plataformas.

- Dersalis: A Dersalis Healthy Solutions atua na área da saúde através da medicina preventiva, simplificando o tratamento com informações e lembretes interativos. Desenvolve um sistema capaz de engajar o paciente, envolvendo-o de maneira lúdica, segura e saudável;

- Mutual Life: O objetivo da plataforma Mutual.Life é resgatar o mutualismo de forma segura e transparente, proporcionando, portanto, uma relação mais simétrica e justa para os participantes, mas também eliminando os riscos de má gestão, fraudes e outros problemas historicamente frequentes nas associações de mútuo.

- Destine Já: A Destine já, tem como objeto de incubação a plataforma web de destinação de resíduos, que apresenta soluções personalizadas de destinação para pequenas e médias empresas com segurança ambiental, logística inteligente por geolocalização e gestão online;