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CBN e a Política

Volta do "ex": Kassab confirma filiação de Hartung ao PSD

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 11:07

Publicado em 

31 dez 2024 às 11:07
Gilberto Kassab e Paulo Hartung em imagem de arquivo
Gilberto Kassab e Paulo Hartung em imagem de arquivo Crédito: Instagram/@gilbertokassab_
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a volta de um "ex" para a política capixaba. No último sábado (28), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou que o ex-governador Paulo Hartung vai se filiar à sigla e presidir a fundação nacional da legenda, chamada Espaço Democrático. "O Espírito Santo e o Brasil ganham muito com a volta de Paulo Hartung", escreveu. Hartung está sem partido desde novembro de 2018, quando oficializou a saída do MDB. Naquele ano, ele também anunciou que não disputaria a reeleição ao governo e, desde então, não participou de pleitos eleitorais. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 31-12-24.mp3

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