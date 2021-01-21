Vogas: fim da era Trump e posse de Biden despertaram alívio imediato

"Alívio imediato". Para Vitor Vogas, essa foi a sensação transmitida através das palavras do presidente americano Joe Biden, em seu discurso de posse ontem (21) no Capitólio. Na análise do comentarista, o tom e a mensagem do democrata foram muito adequados para o momento. "Mais que adequados, necessários. Em tudo foi o oposto de Trump." Vogas aponta que a assunção de Biden ao cargo, antes de tudo, significa a restauração da normalidade política nos Estados Unidos.