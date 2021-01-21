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Vogas: fim da era Trump e posse de Biden despertaram alívio imediato

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:58

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:58
Joe Biden e o retorno triunfal do "velho normal" Crédito: Amarildo
"Alívio imediato". Para Vitor Vogas, essa foi a sensação transmitida através das palavras do presidente americano Joe Biden, em seu discurso de posse ontem (21) no Capitólio. Na análise do comentarista, o tom e a mensagem do democrata foram muito adequados para o momento. "Mais que adequados, necessários. Em tudo foi o oposto de Trump." Vogas aponta que a assunção de Biden ao cargo, antes de tudo, significa a restauração da normalidade política nos Estados Unidos.
CBN e a Politica - 21-01-21.mp3
"E isso, por si só, em tempos tão anormais, já é muito." Ouça a análise completa, nesta edição do CBN e a Política!

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