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DE OLHO NAS ELEIÇÕES

Vogas: Casagrande prepara 'aglomeração' partidária para 2022

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:48

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:48
O governo Casagrande está estendendo os seus tentáculos sobre outros partidos Crédito: Amarildo
O governador Renato Casagrande (PSB) está preparando uma 'aglomeração' partidária e eleitoral para 2022. Como deve ser esse fenômeno? Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas aponta que está em curso uma "Operação Polvo".
CBN e a Politica - 15-01-21.mp3
Mesmo gozando de ampla hegemonia política no Espírito Santo, Casagrande quer formar uma coalizão ainda maior, de modo a não dar brecha nem respiro para nenhum foco de oposição que possa se materializar em palanque de oposição a ele na próxima eleição estadual. Ouça a análise completa!

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