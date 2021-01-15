Vogas: Casagrande prepara 'aglomeração' partidária para 2022

O governador Renato Casagrande (PSB) está preparando uma 'aglomeração' partidária e eleitoral para 2022. Como deve ser esse fenômeno? Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas aponta que está em curso uma "Operação Polvo".

Mesmo gozando de ampla hegemonia política no Espírito Santo, Casagrande quer formar uma coalizão ainda maior, de modo a não dar brecha nem respiro para nenhum foco de oposição que possa se materializar em palanque de oposição a ele na próxima eleição estadual. Ouça a análise completa!