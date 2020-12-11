Vogas: Casagrande colheu bons frutos nas urnas, mas também 'abacaxis'

Com a configuração política do Espírito Santo já traçada para, pelo menos, os próximos dois anos, já é possível traçar o saldo eleitoral do governador Renato Casagrande (PSB) após o pleito de 2020. Na análise de Vitor Vogas, para o governador, as eleições foram um copo meio cheio e meio vazio, dependendo do ponto de vista. Em Cachoeiro, Serra, Cariacica e Viana, bons frutos: os resultados das urnas foram excelentes para o governo. Em Guarapari e Colatina, poderiam ter sido bem piores. Vila Velha é um incógnita. E, em Vitória, o abacaxi: uma derrota para o Palácio Anchieta. Ouça a análise completa!