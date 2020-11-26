Vogas analisa os Debates CBN/AG em Segundo Turno na Grande Vitória

A Rádio CBN Vitória e a A Gazeta estão realizando uma série de debates com os candidatos a quatro prefeituras da Grande Vitória no segundo turno das eleições 2020. Na segunda-feira (23), aconteceu o debate entre João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputam Vitória; na terça (24), entre Célia Tavares (PT) e Euclério Sampaio (Democratas), que disputam o comando de Cariacica; e nesta quarta (25), entre Fábio Duarte (Rede) e Sérgio Vidigal (PDT), que concorrem pela Serra.
Nesta quinta-feira (26), acontece o debate entre Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB), que disputam o comando de Vila Velha. Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa o que foi assunto nos debates já realizados e como foi o desempenho dos candidatos dos três municípios.
CBN e a Política - 26-11-20