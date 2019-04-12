Vogas analisa: Casa de Leis tem se transformado na Casa de Lessa

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas analisa um cenário que tem ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado. A Ales virou praticamente uma extensão do município de São Gabriel da Palha. Ele analisa que a Casa de Leis tem se transformado, desde 2015, na Casa de Lessa: um grande abrigo para parentes e agregados da deputada estadual Raquel Lessa e para familiares de vereadores de São Gabriel da Palha, município da região Noroeste do Estado, governado por Raquel (então no PMN), de 2004 a 2012, e, antes dela, pelo marido da deputada, Paulo Lessa, entre 1997 e o ano 2000.