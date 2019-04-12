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CBN E A POLÍTICA

Vogas analisa: Casa de Leis tem se transformado na Casa de Lessa

Segundo o comentarista Vitor Vogas, a Ales virou praticamente a Casa de Lessa: um grande abrigo para parentes e agregados da deputada estadual Raquel Lessa e para familiares de vereadores de São Gabriel da Palha

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:58

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:58
Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas analisa um cenário que tem ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado. A Ales virou praticamente uma extensão do município de São Gabriel da Palha. Ele analisa que a Casa de Leis tem se transformado, desde 2015, na Casa de Lessa: um grande abrigo para parentes e agregados da deputada estadual Raquel Lessa e para familiares de vereadores de São Gabriel da Palha, município da região Noroeste do Estado, governado por Raquel (então no PMN), de 2004 a 2012, e, antes dela, pelo marido da deputada, Paulo Lessa, entre 1997 e o ano 2000.
Conforme apurado em sua coluna, Vogas aponta que, com ajuda de fontes e do Portal da Transparência da Assembleia, chegamos a uma lista de outros seis servidores atualmente lotados no Legislativo estadual, ligados por vínculos familiares à própria deputada e a três vereadores de São Gabriel da Palha.
CBN e a Política - 12-04-19.mp3

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