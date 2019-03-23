Vitória em destaque nos compromissos políticos do governador

Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas analisa a relação entre o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), e o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), apontando a melhora entre poder municipal e executivo estadual com a atual administração do Palácio Anchieta. Nesta semana ocorreu, por exemplo, uma cerimônia para a assinatura de um convênio entre a prefeitura e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), no qual um acordo prevê que 100% do esgoto da capital capixaba será coletado e tratado até 2025. Ouça: