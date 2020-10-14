Vitória: a um mês da eleição, o que aponta a primeira pesquisa Ibope?

Pesquisa Ibope para a Prefeitura de Vitória, encomendada pela Rede Gazeta, indica empate entre Fabrício Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) Crédito: Arte Geraldo Neto

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa o resultado da primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Vitória, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada nesta terça-feira (13). O destaque vai para o empate entre o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que aparecem na disputa com 22% cada um. Ouça a análise do comentarista!

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Os demais candidatos registraram: Delegado Pazolini (Republicanos) - 10%, Neuzinha (PSDB) - 7%, Capitão Assumção (Patriota) - 6%, Sergio Sá (PSB) - 5%, Mazinho (PSD) - 3%, Namy Chequer (PC do B) - 2%, Coronel Nylton (Novo) - 1%, Gilbertinho Campos (PSOL) - 1%.

Brancos e nulos somaram 11% e não sabem ou não responderam correspondem a 9%.

Eron Domingos (PRTB), Halpher Luiggi (PL), Fábio Louzada (MDB) e Raphael Furtado (PSTU) não alcançaram nem 1% na pesquisa.

Esse recorte é na intenção estimulada de voto, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.