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ELEIÇÕES 2020

Vitória: a um mês da eleição, o que aponta a primeira pesquisa Ibope?

Ouça a análise de Vitor Vogas, comentarista político da CBN Vitória

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:45

Publicado em 

14 out 2020 às 16:45
Pesquisa Ibope para a Prefeitura de Vitória, encomendada pela Rede Gazeta, indica empate entre Fabrício Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) Crédito: Arte Geraldo Neto
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa o resultado da primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Vitória, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada nesta terça-feira (13). O destaque vai para o empate entre o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que aparecem na disputa com 22% cada um. Ouça a análise do comentarista!
CBN e a Politica - 14-10-20.mp3
Os demais candidatos registraram: Delegado Pazolini (Republicanos) - 10%, Neuzinha (PSDB) - 7%, Capitão Assumção (Patriota) - 6%, Sergio Sá (PSB) - 5%, Mazinho (PSD) - 3%, Namy Chequer (PC do B) - 2%, Coronel Nylton (Novo) - 1%, Gilbertinho Campos (PSOL) - 1%.
Brancos e nulos somaram 11% e não sabem ou não responderam correspondem a 9%. 
Eron Domingos (PRTB), Halpher Luiggi (PL), Fábio Louzada (MDB) e Raphael Furtado (PSTU) não alcançaram nem 1% na pesquisa.
Esse recorte é na intenção estimulada de voto, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arrendondamento.
 
 

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