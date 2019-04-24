Vitor Vogas analisa votação do projeto de promoção dos PMs

A votação do projeto de promoção dos Policiais Militares que deveria ser realizada nesta quarta-feira ((24), ficou mesmo para quinta-feira (25), às 9h, na Assembleia Legislativa. Na reunião dos deputados com representantes do governo foram apresentados alguns pontos de reivindicação dos próprios deputados e das associações. Governo analisa durante o dia e manda para a ALES para que a matéria seja votada nesta quinta-feira. Confira a análise de Vitor Vogas no quadro CBN e a Política. Ouça!