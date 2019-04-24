Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

Vitor Vogas analisa votação do projeto de promoção dos PMs

A votação do projeto de promoção dos Policiais Militares que deveria ser realizada nesta quarta-feira ((24), ficou mesmo para quinta-feira (25), às 9h, na Assembleia Legislativa

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:46

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:46
A votação do projeto de promoção dos Policiais Militares que deveria ser realizada nesta quarta-feira ((24), ficou mesmo para quinta-feira (25), às 9h, na Assembleia Legislativa. Na reunião dos deputados com representantes do governo foram apresentados alguns pontos de reivindicação dos próprios deputados e das associações. Governo analisa durante o dia e manda para a ALES para que a matéria seja votada nesta quinta-feira. Confira a análise de Vitor Vogas no quadro CBN e a Política. Ouça!
CBN e a Política - 24-04-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados