Vitor Vogas analisa o embate político na Serra

O clima está conturbado entre o Executivo e o Legislativo da Serra. Isso porque o prefeito do município, Audifax Barcelos, da Rede, afirmou que está sendo vítima de uma tentativa de golpe para tirá-lo do poder, por parte do presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Caldeira, do mesmo partido.
Em coletiva realizada na tarde de ontem (02), Audifax disse, inclusive, que o crime organizado quer ressurgir através da chefia do legislativo municipal, e solicitou segurança pessoal ao governador do Estado. Esse é o assunto da análise de Vitor Vogas, no CBN e a Política desta quarta-feira (03). Acompanhe!
CBN e a Política - 03-04-19.mp3