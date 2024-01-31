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CBN e a Política

Visando as eleições de 2024, PSDB se movimenta no ES

Ouça as análises da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 18:46

Publicado em 

31 jan 2024 às 18:46
Vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (PSDB)
Vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (PSDB) Crédito: Rodrigo Zaca/Governo ES
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves detalha as movimentações do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) diante das eleições 2024. Atual vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço perdeu força, segundo a colunista. Ex-deputado estadual do ES, Sergio Majeski também está de saída, mas o partido pretende lançar o nome de Luiz Paulo à candidatura da Prefeitura Municipal de Vitória. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN e a Política - 31-01-24

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