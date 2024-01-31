Visando as eleições de 2024, PSDB se movimenta no ES

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves detalha as movimentações do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) diante das eleições 2024. Atual vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço perdeu força, segundo a colunista. Ex-deputado estadual do ES, Sergio Majeski também está de saída, mas o partido pretende lançar o nome de Luiz Paulo à candidatura da Prefeitura Municipal de Vitória. Ouça a conversa completa e entenda!