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Vila Velha: Neucimar e Dr. Hércules se unem na disputa da prefeitura

Ouça a edição desta quarta-feira (12) do CBN e a Política, com Vitor Vogas!

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:24

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:24
O deputado estadual Hércules Silveira e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga firmaram uma aliança Crédito: Editoria de Fotografia AG
O ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) marcharão juntos na eleição a prefeito de Vila Velha, unindo forças para derrotar o prefeito Max Filho (PSDB). Conforme aliança firmada entre os dois, após um longo namoro iniciado no ano passado, só um deles será candidato à prefeitura. Nesse caso, Neucimar se dispõe até a ser vice de Hércules. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Política! Vitor Vogas aponta que a cabeça da chapa só será definida em setembro, mas, em conversa com o comentarista, Neucimar adiantou: “A preferência é de Hércules, que ainda não foi prefeito”. Ouça a análise completa!
CBN E A POLÍTICA - 12-08-20
 

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