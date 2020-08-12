Vila Velha: Neucimar e Dr. Hércules se unem na disputa da prefeitura

O ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) marcharão juntos na eleição a prefeito de Vila Velha, unindo forças para derrotar o prefeito Max Filho (PSDB). Conforme aliança firmada entre os dois, após um longo namoro iniciado no ano passado, só um deles será candidato à prefeitura. Nesse caso, Neucimar se dispõe até a ser vice de Hércules. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Política! Vitor Vogas aponta que a cabeça da chapa só será definida em setembro, mas, em conversa com o comentarista, Neucimar adiantou: “A preferência é de Hércules, que ainda não foi prefeito”. Ouça a análise completa!