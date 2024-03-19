Vidigal e Audifax, antigos adversários, podem voltar a dialogar

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações pré-eleitorais que movimentaram o município da Serra nos últimos dias. No quarto mandato não consecutivo como prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) poderia tentar a reeleição em 2024. Mas decidiu lançar o próprio chefe de gabinete, Weverson Meireles, para disputar o comando do Executivo municipal. Meireles é também o presidente estadual do PDT. Jovem, ele nunca concorreu a um cargo eletivo. O lançamento da pré-candidatura de Weverson Meireles ocorreu neste sábado (16) em um cerimonial em Jardim Limoeiro.

Ao lançar, no sábado (16), a pré-candidatura de Weverson Meireles (PDT) a prefeito da Serra, o atual chefe do Executivo, Sérgio Vidigal (PDT), mencionou diversas vezes que não pode haver "retrocesso" na cidade. Outra expressão recorrente foi "renovação com qualificação". Para evitar tal "retrocesso", Vidigal está disposto até a conversar com Audifax. O ex-prefeito já foi pupilo e aliado do pedetista, mas os dois romperam e protagonizam a disputa política na Serra há anos.

Na segunda-feira (18), Audifax Barcellos (PP), ex-prefeito da cidade, em nota oficial enviada à coluna da jornalista Letícia Gonçalves respondeu. Primeiro, o ex-prefeito prestou solidariedade à primeira-dama da Serra: "Que Deus abençoe e Sueli tenha uma pronta recuperação". E se dispôs a dialogar com Sérgio Vidigal. "Também me coloco à disposição do prefeito Sérgio Vidigal para dialogar sobre os desafios atuais e futuros de nossa cidade", afirmou Audifax, na nota. Ouça a conversa completa!