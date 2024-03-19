Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleições na Serra

Vidigal e Audifax, antigos adversários, podem voltar a dialogar

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Março de 2024 às 11:27

Publicado em 

19 mar 2024 às 11:27
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações pré-eleitorais que movimentaram o município da Serra nos últimos dias. No quarto mandato não consecutivo como prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) poderia tentar a reeleição em 2024. Mas decidiu lançar o próprio chefe de gabinete, Weverson Meireles, para disputar o comando do Executivo municipal. Meireles é também o presidente estadual do PDT. Jovem, ele nunca concorreu a um cargo eletivo. O lançamento da pré-candidatura de Weverson Meireles ocorreu neste sábado (16) em um cerimonial em Jardim Limoeiro.
Ao lançar, no sábado (16), a pré-candidatura de Weverson Meireles (PDT) a prefeito da Serra, o atual chefe do Executivo, Sérgio Vidigal (PDT), mencionou diversas vezes que não pode haver "retrocesso" na cidade. Outra expressão recorrente foi "renovação com qualificação". Para evitar tal "retrocesso", Vidigal está disposto até a conversar com Audifax. O ex-prefeito já foi pupilo e aliado do pedetista, mas os dois romperam e protagonizam a disputa política na Serra há anos.
Na segunda-feira (18), Audifax Barcellos (PP), ex-prefeito da cidade, em nota oficial enviada à coluna da jornalista Letícia Gonçalves respondeu. Primeiro, o ex-prefeito prestou solidariedade à primeira-dama da Serra: "Que Deus abençoe e Sueli tenha uma pronta recuperação". E se dispôs a dialogar com Sérgio Vidigal. "Também me coloco à disposição do prefeito Sérgio Vidigal para dialogar sobre os desafios atuais e futuros de nossa cidade", afirmou Audifax, na nota. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 19-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados