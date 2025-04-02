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CBN e a Política

Verba extra: TCES pagou mais de R$ 13 mil a todos os conselheiros em março

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 17:11

Publicado em 

02 abr 2025 às 17:11
TCES
Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Em janeiro, como a coluna da jornalista Letícia Gonçalves mostrou, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) seguiu os passos do Tribunal de Justiça (TJES) e do Ministério Público Estadual (MPES) e criou uma verba extra. Trata-se de "acumulação de acervo processual, procedimental e administrativo", a ser paga a conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas. Para ter direito ao reforço no contracheque, não é preciso ter uma quantidade de processos excessiva para julgar. Atuar em grupos de trabalho ou representar o Tribunal em solenidades, por exemplo, também conta.
O TCES começou a pagar os valores em março. O Portal da Transparência revela que todos receberam o valor máximo mensal, o equivalente a dez dias de folga, como compensação pelo trabalho adicional desempenhado. Os conselheiros e os procuradores receberam, cada um, R$ 13.948,50 extras. Os conselheiros substitutos, R$ 13.251,07. O salário de um conselheiro e de um procurador é de R$ 41.845,49 brutos. O dos conselheiros substitutos, R$ 39.753,22. Mas verbas extras, como a recém-criada, aumentam essas cifras. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 02-04-25

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