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CBN e a Política

União Brasil: a disputa entre Marcelo Santos e Felipe Rigoni

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 12:28

Publicado em 

16 jul 2024 às 12:28
Marcelo Santos e Felipe Rigoni
Marcelo Santos e Felipe Rigoni Crédito: Mara Lima/Ales e Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações que envolvem o partido União Brasil no Espírito Santo. O secretário estadual de Meio Ambiente Felipe Rigoni segue como o presidente do partido no Estado. A posição dele estava sob ameaça após a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos.
No sábado (13), contudo, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, emitiu nota oficial em que diz ao povo que Rigoni fica no comando da legenda. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 16-07-24

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