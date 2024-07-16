União Brasil: a disputa entre Marcelo Santos e Felipe Rigoni

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações que envolvem o partido União Brasil no Espírito Santo. O secretário estadual de Meio Ambiente Felipe Rigoni segue como o presidente do partido no Estado. A posição dele estava sob ameaça após a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos.