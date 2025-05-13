Uma nova incógnita partidária para a política de Euclério Sampaio

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que em janeiro, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, estava com as malas prontas para sair do MDB e presidir o União Brasil estadual. Mas, depois, o União decidiu federar-se com o PP e, no Espírito Santo, o comando da União Progressista vai ficar com o presidente estadual do PP, o deputado federal Da Vitória.

É ele quem vai dar as cartas, o que tornou a ida para o União bem menos atrativa para Euclério. Até agora, porém, o prefeito de Cariacica não disse se vai mesmo ou não vai para o União. Na semana passada, Euclério afirmou ao repórter Tiago Alencar, de A Gazeta, que está à espera de um sinal do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda.