Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Uma nova incógnita partidária para a política de Euclério Sampaio

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Maio de 2025 às 11:12

Publicado em 

13 mai 2025 às 11:12
Euclério Sampaio
Euclério Sampaio Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que em janeiro, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, estava com as malas prontas para sair do MDB e presidir o União Brasil estadual. Mas, depois, o União decidiu federar-se com o PP e, no Espírito Santo, o comando da União Progressista vai ficar com o presidente estadual do PP, o deputado federal Da Vitória.
É ele quem vai dar as cartas, o que tornou a ida para o União bem menos atrativa para Euclério. Até agora, porém, o prefeito de Cariacica não disse se vai mesmo ou não vai para o União. Na semana passada, Euclério afirmou ao repórter Tiago Alencar, de A Gazeta, que está à espera de um sinal do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda.
 Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 13-05-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados