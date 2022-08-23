Uma análise dos resultados das pesquisas eleitorais mais recentes no ES

Sete candidatos na disputa pelo governo do ES Crédito: Montagem Geraldo Neto

Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves analisa os resultados da segunda pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta para as eleições 2022, divulgada na última semana. Para o governo do Estado, a pesquisa mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), liderando com vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo com 52% das intenções de voto. Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) com 10% das intenções de voto, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) com 7% e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) tem 5%.

Eles estão empatados em segundo lugar dentro da margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi mencionado por 2% dos entrevistados. Ele empata tecnicamente com Audifax e Guerino dentro da margem de erro e, considerando o extremo da margem, também empata tecnicamente com Manato. O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) têm 1% cada. Os dois empatam com Guerino e Vinicius Sousa dentro da margem de erro.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 23-08-22

SENADO

Na segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta para o cargo de senador pelo Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta (PL) obteve 29% das intenções de voto, seguido pela senadora Rose de Freitas (MDB), com 22%. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, na disputa pela única vaga do cargo nas Eleições 2022 no Espírito Santo.

Na sequência da consulta estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, aparecem o empresário Carone (Agir), com 5%; o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos), com 4%; Gilberto Campos (Psol), com 2%. Nelson Junior (Avante) e Filipe Skiter (PSTU) surgem com 1% cada um. Todos estão empatados em terceiro lugar dentro da margem de erro.

O candidato Antonio Bungenstab (PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Segundo o Ipec, o candidato Coronel Lugato (DC) não consta neste levantamento, pois, no momento do registro da pesquisa, seu nome ainda não estava protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não havia informações suficientes que indicassem a oficialização de sua candidatura. O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021.

PRESIDÊNCIA

A corrida presidencial começa oficialmente polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no Espírito Santo. Na segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Estado para as eleições 2022 a pedido da Rede Gazeta, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 37%.

Em seguida, três nomes aparecem com 1% das intenções de voto: Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros). O candidato do Pros deixou a disputa no último dia 15, quando o seu partido decidiu apoiar a candidatura de Lula. Contudo, a pesquisa Ipec foi a campo antes da retirada do nome dele da disputa eleitoral.