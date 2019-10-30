Um balanço dos dados da visita do ministro Sérgio Moro ao ES

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz como destaque os bastidores envolvendo a vinda do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ao Espírito Santo nesta semana. Vogas explica o teor da vinda do Ministro e explica, por exemplo, que a imagem a respeito da apresentação do programa “Em Frente, Brasil” não ficou tão clara. "Ainda não foram apresentados quais dados ou estatísticas vão servir de parâmetro para avaliar o programa em Cariacica", diz Confira: