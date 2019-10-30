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CBN E A POLÍTICA

Um balanço dos dados da visita do ministro Sérgio Moro ao ES

Moro esteve reunido com o governador Renato Casagrande e também em Cariacica, onde a Força Nacional atua

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:23

Publicado em 

30 out 2019 às 19:23
Ministro Sergio Moro durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz como destaque os bastidores envolvendo a vinda do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ao Espírito Santo nesta semana. Vogas explica o teor da vinda do Ministro e explica, por exemplo, que a imagem a respeito da apresentação do programa “Em Frente, Brasil” não ficou tão clara. "Ainda não foram apresentados quais dados ou estatísticas vão servir de parâmetro para avaliar o programa em Cariacica", diz Confira:
CBN e a Política - 30-10-19

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