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CBN e a Política

Tíquete de R$ 1,8 mil de deputados: os bastidores da aprovação na Ales

Quem fala do assunto é a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:03

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:03
Plenário da Ales
Plenário da Ales Crédito: Divulgação | Lucas S. Costa
Oito minutos. Foi esse o tempo que os deputados estaduais levaram para aprovar a emenda apresentada de maneira oral a um projeto de resolução que garantiu o pagamento de auxílio-alimentação de R$ 1.829,79 mensais a eles mesmos. A aprovação foi unânime entre os parlamentares, na última quarta-feira (19), e a Resolução 8.732, que prevê o benefício, foi publicada no Diário do Legislativo de segunda-feira (24). A emenda que prevê o auxílio-alimentação para os deputados foi considerada um “jabuti”, pois foi incluída durante a votação do Projeto de Resolução 11/2023, que tratava de outros assuntos, como a criação da Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar dos Animais, alteração nas atribuições da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e atribuição do presidente referente às sessões da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizadas às quartas-feiras, que são híbridas. A comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 26-04-23

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