Surto de Covid eleitoral: candidatos abusam do contato com o eleitor

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas também comenta sobre eleições e saúde. Isso porque, em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo tem passado por um verdadeiro surto de "covid eleitoral". Vários candidatos têm sido diagnosticados com a doença nas últimas semanas. Na análise do comentarista, candidatos a prefeito e vereadores "estão abusando do direito de fazer campanha nas ruas e sendo infectados em série pelo novo coronavírus". Acompanhe a análise!