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CBN E A POLÍTICA

Surto de Covid eleitoral: candidatos abusam do contato com o eleitor

Acompanhe a análise do comentarista de política, Vitor Vogas

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:47

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:47
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas também comenta sobre eleições e saúde. Isso porque, em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo tem passado por um verdadeiro surto de "covid eleitoral". Vários candidatos têm sido diagnosticados com a doença nas últimas semanas. Na análise do comentarista, candidatos a prefeito e vereadores "estão abusando do direito de fazer campanha nas ruas e sendo infectados em série pelo novo coronavírus". Acompanhe a análise!
CBN e a Política - 03-11-20

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