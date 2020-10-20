Serra: Vidigal tem grande folga na disputa em relação aos adversários

Nesta edição do CBN e a Política, o colunista Vitor Vogas traz uma análise a respeito da pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido da Rede Gazeta, para a disputa à prefeitura da Serra. Divulgada nesta segunda-feira (19), a pesquisa aponta que o ex-prefeito da Serra, deputado federal Sergio Vidigal (PDT) lidera, com folga, a disputa pela prefeitura da cidade. Ele aparece com 46% das intenções de voto, na pesquisa estimulada. Em seguida aparecem os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB), com 11%, e Bruno Lamas (PSB), com 8%. O vereador Fábio Duarte (Rede), candidato apoiado pelo atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), aparece com 7% e Alexandre Xambinho, com 5%. Confira a análise completa!
CBN e a Política - 20-10-20