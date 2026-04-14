Senador do ES passou a presidir o Avante e quer disputar a reeleição; saiba como está a disputa

No último dia 1º, o senador Marcos do Val anunciou que se filiaria ao Mobiliza, mas depois voltou atrás. Aos 45 do segundo tempo, porém, o parlamentar encontrou um novo abrigo, agora ele faz parte dos quadros do Avante. É sobre esse assunto que a comentarista fala nessa edição do “CBN e a Política”.
“Do Val, aliás, tornou-se presidente estadual da legenda e pretende disputar a reeleição. Trata-se de um partido nanico; é o antigo PTdoB, mas tem até pré-candidato à Presidência da República em 2026, o escritor Augusto Cury.
Cury é conhecido por ser autor de livros de autoajuda, como "O vendedor de sonhos", "Nunca desista de seus sonhos" e "Você é insubstituível".
Do Val filiou-se ao Avante na reta final do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para aqueles que querem disputar algum cargo nas eleições deste ano. Ouça a conversa completa!
