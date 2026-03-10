Seguem as movimentações: Meneguelli se filia ao PSD com garantia de disputar o Senado

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli obteve, finalmente, a palavra do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de que é mesmo pré-candidato ao Senado. O parlamentar saiu do Republicanos e assinou a ficha de filiação ao partido de Kassab na quinta-feira (05), em São Paulo. Ao lado dele, esteve o presidente estadual da sigla, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Meneguelli já havia anunciado que migraria para o PSD, estava apenas aguardando a janela partidária, período em que deputados podem trocar de legenda sem risco de perder o mandato. A janela começou na quinta.
"Meneguelli dispensa apresentações, por sua história de vida bonita (...) o PSD festeja a filiação dele, vem para fazer a diferença no Congresso Nacional e para se apresentar como pré-candidato a senador. Vai ser um dos melhores senadores da história do Espírito Santo", afirmou Kassab, em vídeo publicado no Instagram. Em entrevista à coluna de Letícia na sexta (6), Meneguelli também comemorou a saída do Republicanos. "Saí da senzala ontem (quinta-feira), me filiei ao PSD e estou me sentindo livre". Ouça a conversa completa!
