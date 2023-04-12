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CBN e a Política

Saiba quem comeu R$ 24 mil em lanches no ES pagos com o cartão corporativo de Bolsonaro

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 17:47

Publicado em 

12 abr 2023 às 17:47
Jair Bolsonaro, presidente da República
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez viagem oficial de um dia ao município de São Mateus, no Norte do Estado, em 2021, e trouxe diversos servidores. Só agora a nota fiscal do gasto, feito em apenas uma padaria, foi divulgada. A comentarista Letícia Gonçalves trata do assunto nesta edição do CBN e a Política. Foram adquiridos em uma só padaria da cidade, por exemplo, 1.926 pães com presunto e queijo. A nota fiscal, no valor de R$ 24,095,00, foi emitida em 10 de junho 2021. O relatório oficial da viagem mostra que os lanches foram consumidos por militares do Exército, policiais militares, policiais rodoviários federais, bombeiros militares e "outros". Ouça a conversa completa!
CBN Política - 12-04-23

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