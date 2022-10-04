Rumo ao 2° Turno: o que muda na estratégia dos candidatos no ES

As eleições para presidente e para o Governo do Estado serão decididas no segundo turno, que vai acontecer no dia 30 deste mês. O atual governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) iniciam uma nova campanha na disputa pelos votos dos eleitores capixabas. É a primeira vez em 28 anos que a disputa para o cargo não é decidida no primeiro turno. O que muda na estratégia de campanha dos candidatos? Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.