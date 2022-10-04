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CBN e a Política

Rumo ao 2° Turno: o que muda na estratégia dos candidatos no ES

É a primeira vez em 28 anos que a disputa para o cargo não é decidida no primeiro turno

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:42

Publicado em 

04 out 2022 às 11:42
Biometria
Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
As eleições para presidente e para o Governo do Estado serão decididas no segundo turno, que vai acontecer no dia 30 deste mês. O atual governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) iniciam uma nova campanha na disputa pelos votos dos eleitores capixabas. É a primeira vez em 28 anos que a disputa para o cargo não é decidida no primeiro turno. O que muda na estratégia de campanha dos candidatos? Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 04-0-10-22

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