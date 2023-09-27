Rose X Lelo: a disputa no comando do MDB ES

Nesta edição do CBN e a Política , a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que logo após a convenção do MDB para a eleição do diretório do partido no Espírito Santo, na quinta-feira (21), a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra afirmaram, publicamente, que tentariam chegar a um acordo após o surpreendente empate entre as chapas lideradas por eles. A Executiva nacional também seria consultada. O estatuto do partido não diz o que deve ser feito após o resultado.

Falta eleger a Executiva, o órgão que, realmente, toma as decisões e deve ser composto proporcionalmente de acordo com os votos recebidos pelas chapas. Mas, como cada uma contou com 27 votos, eis a questão. Quem vai presidir o MDB estadual? Rose ou Lelo? Não houve acordo algum. A eleição da Executiva tem que ocorrer até cinco dias após a convenção, ou seja, terça-feira (26). O estatuto determina que a reunião do diretório para eleger a Executiva deve ser presidida "por seu membro titular mais idoso". Ouça a conversa completa!