Reviravolta: PTB desiste de aliança e vai apoiar militar em Vitória

Nesta edição do CBN e a Política, destaca a reviravolta partidária envolvendo o período pré-eleitoral em Vitória. O PTB, que esteve a um passo de firmar aliança com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), deu meia-volta, caminhou na direção de Capitão Assumção e vai mesmo apoiar o deputado estadual do Patriota na eleição à Prefeitura da Capital. A costura, explica Vogas, envolveu a direção nacional. O secretário-geral do partido, Norberto Martins, esteve em Vitória como emissário de Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla, e resolveu tudo diretamente com o presidente municipal do PTB, Anderson Goggi. Os dois se reuniram pessoalmente para alinhar as novas diretrizes eleitorais em Vitória. Ouça as explicações do comentarista!