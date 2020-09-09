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CBN E A POLÍTICA

Reviravolta: PTB desiste de aliança e vai apoiar militar em Vitória

Ouça a edição desta quarta-feira (09) do CBN e a Política, com Vitor Vogas!

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:33

Publicado em 

09 set 2020 às 17:33
Capitão Assumção é deputado estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales
Nesta edição do CBN e a Política, destaca a reviravolta partidária envolvendo o período pré-eleitoral em Vitória. O PTB, que esteve a um passo de firmar aliança com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), deu meia-volta, caminhou na direção de Capitão Assumção e vai mesmo apoiar o deputado estadual do Patriota na eleição à Prefeitura da Capital. A costura, explica Vogas, envolveu a direção nacional. O secretário-geral do partido, Norberto Martins, esteve em Vitória como emissário de Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla, e resolveu tudo diretamente com o presidente municipal do PTB, Anderson Goggi. Os dois se reuniram pessoalmente para alinhar as novas diretrizes eleitorais em Vitória. Ouça as explicações do comentarista!
CBN e a Política - 09-09-20

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