Renato Casagrande declara publicamente apoio ao pré-candidato Lula

A dois dias do prazo que as direções de PT e PSB estabeleceram para definir em quais estados os dois partidos vão estar lado a lado, o governador do Espírito Santo, o socialista Renato Casagrande, afirmou que vai "apertar 13" e, logo, votar no ex-presidente Lula na eleição de outubro. Ele, assim, cumpre uma das concessões feitas ao PT local, de declarar publicamente o apoio ao pré-candidato petista. O PT tem a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao Palácio Anchieta e há sinalizações de que ele deve ser retirado da disputa em favor do apoio a Casagrande. É isso que o governador, que deve disputar a reeleição, quer. Faz parte das negociações que envolvem as cúpulas dos partidos que já estão alinhados na chapa Lula-Alckmin. Ouça a análise completa com a colunista Letícia Gonçalves.