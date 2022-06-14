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Renato Casagrande declara publicamente apoio ao pré-candidato Lula

O anúncio ocorre a dois dias do prazo que as direções de PT e PSB estabeleceram para definir em quais estados os dois partidos vão estar lado a lado

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 11:16

Publicado em 

14 jun 2022 às 11:16
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
A dois dias do prazo que as direções de PT e PSB estabeleceram para definir em quais estados os dois partidos vão estar lado a lado, o governador do Espírito Santo, o socialista Renato Casagrande, afirmou que vai "apertar 13" e, logo, votar no ex-presidente Lula na eleição de outubro. Ele, assim, cumpre uma das concessões feitas ao PT local, de declarar publicamente o apoio ao pré-candidato petista. O PT tem a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao Palácio Anchieta e há sinalizações de que ele deve ser retirado da disputa em favor do apoio a Casagrande. É isso que o governador, que deve disputar a reeleição, quer. Faz parte das negociações que envolvem as cúpulas dos partidos que já estão alinhados na chapa Lula-Alckmin. Ouça a análise completa com a colunista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Politica - 14-06-22

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