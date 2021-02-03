Reeleição de Musso beneficia Casagrande; Vitor Vogas explica

Na última segunda-feira (1º), o deputado Erick Musso (Republicanos) foi reconduzido ao comando da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em votação consagradora (28 a 2). Mas não foi somente o parlamentar que foi beneficiado com sua vitória na eleição para presidente da Casa Legislativa. O governador Renato Casagrande também foi favorecido, garantindo a indicação de fortes aliados em todos os outros cargos estratégicos da Ales. Assunto para análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça:
CBN e a Política - 03-02-21