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ANÁLISE POLÍTICA

Reeleição de Musso beneficia Casagrande; Vitor Vogas explica

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:52

Publicado em 

03 fev 2021 às 17:52
Da esquerda para a direita: Erick Musso, Renato Casagrande e um turbinado Dary Pagung Crédito: Amarildo
Na última segunda-feira (1º), o deputado Erick Musso (Republicanos) foi reconduzido ao comando da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em votação consagradora (28 a 2). Mas não foi somente o parlamentar que foi beneficiado com sua vitória na eleição para presidente da Casa Legislativa. O governador Renato Casagrande também foi favorecido, garantindo a indicação de fortes aliados em todos os outros cargos estratégicos da Ales. Assunto para análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça:
CBN e a Política - 03-02-21

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