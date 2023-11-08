Ramalho e as movimentações políticas para as eleições de 2024

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que o governador Renato Casagrande (PSB) e o coronel Alexandre Ramalho, atual secretário de Estado de Segurança Pública, tiveram uma conversa recentemente. A avaliação é que seria melhor Ramalho disputar a prefeitura de Vitória e não a prefeitura de Vila Velha. "Ramalho quer mesmo ser deputado federal, mas Casagrande não deve chamar nenhum deputado para ser secretário por enquanto. Assim, Ramalho não tem como assumir como suplente em Brasília", explica. Ouça a conversa completa!