Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Ramalho e as movimentações políticas para as eleições de 2024

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 17:38

Publicado em 

08 nov 2023 às 17:38
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho Crédito: Fabrício Christ
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que o governador Renato Casagrande (PSB) e o coronel Alexandre Ramalho, atual secretário de Estado de Segurança Pública, tiveram uma conversa recentemente. A avaliação é que seria melhor Ramalho disputar a prefeitura de Vitória e não a prefeitura de Vila Velha. "Ramalho quer mesmo ser deputado federal, mas Casagrande não deve chamar nenhum deputado para ser secretário por enquanto. Assim, Ramalho não tem como assumir como suplente em Brasília", explica. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 08-11-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados