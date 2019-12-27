Quiz: você é capaz de lembrar dos fatos políticos de 2019?

Quiz Política Crédito: Gazeta Online

Nesta edição do "CBN e a Política", em sua última edição do ano, o comentarista Vitor Vogas propõe uma reflexão diferente que envolve os fatos políticos que marcaram 2019. Desta vez, em formato de Quiz, Vogas relembra os fatos que marcaram o mundo político ao longo dos últimos doze meses. Será que você se lembra das movimentações dos principais atores políticos do ano?

Ouça e responda junto:

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(As respostas estão no final da página).

1. Em fevereiro, o governador Renato Casagrande conseguiu emplacar um aliado no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na vaga de Valci Ferreira, que se aposentou. Oficialmente, o novo conselheiro foi indicado pela Assembleia Legislativa, mas Casagrande fez um trabalho forte nos bastidores para assegurar essa indicação. Quem é ele?

a) Rodrigo Chamoun

b) Carlos Roberto Rafael

c) Luiz Carlos Ciciliotti

d) Paulo Foletto

2. Este prefeito bateu de frente com o presidente da Câmara de Vereadores da sua cidade ao longo do 1º semestre. Em uma entrevista concedida em abril, chegou a afirmar que a Câmara estava querendo derrubá-lo do cargo e que o crime organizado no Espírito Santo estava querendo voltar ao poder por meio do Legislativo daquele município. De que prefeito estamos falando?

a) Max Filho, de Vila Velha

b) Audifax Barcelos, da Serra

c) Juninho, de Cariacica

d) Luciano Rezende, de Vitória

3. Ao longo de 2019, o governo de Renato Casagrande conseguiu aprovar alguns projetos importantes na Assembleia Legislativa, alguns deles bastante polêmicos. Qual NÃO foi aprovado?

a) Anistia administrativa aos policiais acusados de participação na greve de fevereiro de 2017

b) Reforma da Previdência estadual, com nova idade mínima e nova alíquota previdenciária

c) Fundo de Infraestrutura e Fundo Soberano, a fim de poupar recursos do petróleo para investimentos nas próximas décadas

d) A privatização de alguns hospitais estaduais antes geridos por organizações sociais

4. No dia 27 de novembro, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, pegou o governo Casagrande de surpresa e realizou, com mais de 400 dias de antecedência, a eleição da Mesa Diretora que só comandaria a Assembleia a partir de 2021. A chapa eleita era encabeçada pelo próprio Erick. Isso gerou a maior crise política, em muitos anos, entre os Poderes Legislativo e Executivo. O que aconteceu depois disso?

a)Pressionada, a chapa de Erick renunciou e a Justiça decidiu suspender tanto a eleição como a emenda que possibilitou tudo isso.

b) Casagrande engoliu a derrota, fez uma composição com Erick e vai lançá-lo como candidato a prefeito de Aracruz em 2020.

c) Casagrande fez um acordo de bastidores com Erick, que desistiu da reeleição antecipada. Em troca, o governador vai apoiar Amaro Neto, aliado de Erick, a prefeito de Vitória em 2020.

d) Em ação movida pelo governo, a Justiça anulou tudo e proibiu Erick Musso de concorrer à reeleição. Revoltado, o presidente da Assembleia anunciou que, agora, faz oposição a Casagrande.

5. Mulheres na política. A primeira tirou licença médica do mandato, no Congresso; a segunda elegeu-se presidente estadual do PT; a terceira tornou-se a primeira mulher a assumir o governo do Espírito Santo desde a proclamação da República. São elas, respectivamente:

a) Lauriete, Jaqueline Moraes e Jackeline Rocha

b) Rose de Freitas, Jackeline Rocha e Jaqueline Moraes

c) Soraya Manato, Iriny Lopes e Jaqueline Moraes

d) Rose de Freitas, Lúcia Dornellas e Lenise Loureiro

Confira as respostas:

1) Resposta:

c) Luiz Carlos Ciciliotti. Ele era o presidente estadual do PSB e é aliado de Casagrande há décadas.

2) Reposta:

b) Audifax Barcelos, da Serra. O presidente da Câmara é Rodrigo Caldeira, do mesmo partido do prefeito: a Rede Sustentabilidade.

3) Resposta:

d) A privatização de alguns hospitais estaduais antes geridos por organizações sociais. Na verdade, em outubro, a Assembleia aprovou um projeto de Casagrande que criou uma fundação estatal para administrar alguns dos hospitais públicos estaduais.

4) Resposta:

a) Pressionada, a chapa de Erick renunciou e a Justiça decidiu suspender tanto a eleição como a emenda que possibilitou tudo isso.

5) Resposta:

b) Rose de Freitas, Jackeline Rocha e Jaqueline Moraes

A senadora Rose de Freitas tirou licença médica de quatro meses do Senado, sendo substituída por seu suplente, o empresário Luiz Pastores, de São Paulo.

Em outubro, a microempresária Jackeline Rocha derrotou Helder Salomão por margem mínima na convenção estadual do PT. E toma posse como presidente agora em janeiro.