Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Quem são os três advogados que disputam uma vaga para o TJES

A cadeira é devida a um membro da advocacia, pela regra do Quinto Constitucional

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

21 dez 2021 às 12:06
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu, na última sexta-feira (17), três advogados que disputam uma vaga de desembargador na Corte. A cadeira é devida a um membro da advocacia, pela regra do Quinto Constitucional. Seis nomes estavam no páreo, escolhidos por votação direta organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES). Os três eleitos pelo TJES são: Vinicius Pinheiro de Sant'Anna, com 27 votos; Raphael Americano Câmara, com 26 votos e Alexandre Puppim, com 26 votos. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB). É ele quem vai definir quem vai ocupar o cargo. Acompanhe a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves. 
CBN e a Politica - 21-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados