Quem são os três advogados que disputam uma vaga para o TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu, na última sexta-feira (17), três advogados que disputam uma vaga de desembargador na Corte. A cadeira é devida a um membro da advocacia, pela regra do Quinto Constitucional. Seis nomes estavam no páreo, escolhidos por votação direta organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES). Os três eleitos pelo TJES são: Vinicius Pinheiro de Sant'Anna, com 27 votos; Raphael Americano Câmara, com 26 votos e Alexandre Puppim, com 26 votos. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB). É ele quem vai definir quem vai ocupar o cargo. Acompanhe a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves.