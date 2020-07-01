Quem já se coloca na disputa para concorrer à Prefeitura de Vitória

Neste CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas fala sobre a corrida para as candidaturas para a Prefeitura de Vitória neste ano. "São pelo menos doze nomes, entre aqueles que tem apoio do atual prefeito Luciano Rezende e tem bom trânsito com o Governo do Estado. Perceba que outros são de oposição a ambos", diz. Ouça a análise completa: