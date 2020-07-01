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CBN e a Política

Quem já se coloca na disputa para concorrer à Prefeitura de Vitória

A análise leva em consideração também os partidos que estarão na disputa no município.

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:56

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:56
Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Neste CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas fala sobre a corrida para as candidaturas para a Prefeitura de Vitória neste ano. "São pelo menos doze nomes, entre aqueles que tem apoio do atual prefeito Luciano Rezende e tem bom trânsito com o Governo do Estado. Perceba que outros são de oposição a ambos", diz. Ouça a análise completa: 
CBN E A POLÍTICA - 01-07-20
Quem já colocou o nome na corrida municipal:
1. Fabrício Gandini - Cidadania
2. Sérgio Sá - PSB
3. Lorenzo Pazolini - Republicanos
4. Capitão Assumção - Patriota
5. João Coser - PT
6. André Moreira (ou Maria Helena Elpídio ou Gilberto Batista) - PSOL
7. Roberto Martins - Rede
8. Mazinho dos Anjos - PSD
9. Coronel Nylton Rodrigues - Novo
10. Halpher Luiggi - PL
11. Cleber Felix - DEM
12. Neuzinha de Oliveira (ou Luiz Paulo) - PSDB

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