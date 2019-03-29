Quem entrará na disputa pela Prefeitura de Vitória nas Eleições 2020

Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas analisa quais os atores políticos que já ensaiam uma movimentação rumo à disputa pela prefeitura de Vitória nas Eleições 2020. Entre os nomes que podem se cacifar para a disputa municipal aparecem os deputados estaduais Fabrício Gandini, Lorenzo Pazolini e Sergio Majeski. Há também aqueles que atuam na Câmara de Vitória, como os vereadores Cleber Felix e Davi Esmael, assim como o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, também pretende lançar candidatura própria na cidade, assim como deve-se o observar a articulação do deputado federal Amaro Neto (PRB). Confira: