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CBN E A POLÍTICA

Quem entrará na disputa pela Prefeitura de Vitória nas Eleições 2020

Vereadores, deputados estaduais e federais são alguns dos cogitados para irem à disputa no próximo ano

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:33

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:33
Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas analisa quais os atores políticos que já ensaiam uma movimentação rumo à disputa pela prefeitura de Vitória nas Eleições 2020. Entre os nomes que podem se cacifar para a disputa municipal aparecem os deputados estaduais Fabrício Gandini, Lorenzo Pazolini e Sergio Majeski. Há também aqueles que atuam na Câmara de Vitória, como os vereadores Cleber Felix e Davi Esmael, assim como o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, também pretende lançar candidatura própria na cidade, assim como deve-se o observar a articulação do deputado federal Amaro Neto (PRB). Confira:
CBN e a Política - 29-03-19.mp3

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