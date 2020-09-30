Quais são os desafios impostos pela pandemia às eleições municipais?

A corrida eleitoral já começou e estamos a pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições municipais. Mas diferente dos anos anteriores, em 2020, a pandemia do novo coronavírus impôs uma série de desafios para e realização do pleito, tanto para os próprios candidatos e suas respectivas campanhas, quanto para a Justiça Eleitoral. É sobre esse "novo normal" político que o comentarista Vitor Vogas comenta, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!