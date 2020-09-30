Quais são os desafios impostos pela pandemia às eleições municipais?

A corrida eleitoral já começou e estamos a pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições municipais. Mas diferente dos anos anteriores, em 2020, a pandemia do novo coronavírus impôs uma série de desafios para e realização do pleito, tanto para os próprios candidatos e suas respectivas campanhas, quanto para a Justiça Eleitoral. É sobre esse "novo normal" político que o comentarista Vitor Vogas comenta, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!
CBN e a Politica - 30-09-20.mp3
Entre os pontos destacados pelo comentarista, estão:
- Calendário eleitoral: estamos "começando pelo fim". Era para esta primeira semana ser a última do primeiro turno, inicialmente marcado para 4 de outubro (o próximo domingo);
- Restrições a aglomerações (características de campanhas eleitorais);
- Votação sem biometria;
- Segundo turno encurtado;
- Campanha provavelmente será decidida na reta final;
- Campanha nas redes sociais cresce ainda mais em importância.