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CBN ELEIÇÕES 2020

Quais são os desafios impostos pela pandemia às eleições municipais?

Ouça a análise do comentarista Victor Vogas

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:19

Publicado em 

30 set 2020 às 16:19
Mesário na eleição: precaução contra a pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação
A corrida eleitoral já começou e estamos a pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições municipais. Mas diferente dos anos anteriores, em 2020, a pandemia do novo coronavírus impôs uma série de desafios para e realização do pleito, tanto para os próprios candidatos e suas respectivas campanhas, quanto para a Justiça Eleitoral. É sobre esse "novo normal" político que o comentarista Vitor Vogas comenta, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!
CBN e a Politica - 30-09-20.mp3
Entre os pontos destacados pelo comentarista, estão:
- Calendário eleitoral: estamos "começando pelo fim". Era para esta primeira semana ser a última do primeiro turno, inicialmente marcado para 4 de outubro (o próximo domingo);
- Restrições a aglomerações (características de campanhas eleitorais);
- Votação sem biometria;
- Segundo turno encurtado;
- Campanha provavelmente será decidida na reta final;
- Campanha nas redes sociais cresce ainda mais em importância.

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