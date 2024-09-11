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CBN e a Política

Punição por infidelidade? Deputados do Republicanos apoiam candidatos de outros partidos

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 16:51

Publicado em 

11 set 2024 às 16:51
O deputado estadual Hudson Leal
O deputado estadual Hudson Leal Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves avalia o posicionamento de alguns deputados filiados ao Republicanos que apoiam candidatos que não são ligados ao partido. Um dos casos é o do deputado estadual Hudson Leal, que declara apoiar Assumpção (PL) na disputa à prefeitura de Vitória e Audifax Barcelos (PP) na corrida pelo pleito da Serra. As opções de representantes do Republicanos nos dois municípios são Lorenzo Pazolini e Pablo Muribeca, respectivamente.
O deputado estadual Sergio Meneguelli também é um republicano que declarou apoio a um candidato de outro partido. Em Colatina, o ex-prefeito não demonstrou apoio a nenhum candidato mas, em Guarapari, Meneguelli apoia o deputado estadual Zé Preto (PP), contrariando a opção de seu partido, o vereador Rodrigo Borges.
Em Linhares, o deputado federal Messias Donato também se demonstrou a favor de Lucas Scaramussa (Podemos), deixando de apoiar de Bruno Marianelli, atual prefeito e candidato à reeleição. A infidelidade aos candidatos do partido podem resultar em punição para os deputados? Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 11-08-24

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