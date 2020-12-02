PT no ES: situação, que já não era fácil, piora após eleição

O Partido dos Trabalhadores terminou as eleições municipais de 2020 no Espírito Santo com um saldo desastroso. Nos 78 municípios, não elegeu prefeitos, garantiu somente um vice, e considerando todas as câmaras, só tem 11 vereadores. Na análise de Vitor Vogas, a situação petista, que já não estava fácil, ficou ainda mais difícil. Entre os espinhos, porém, existem flores: mesmo enfraquecido fora, o PT capixaba se fortaleceu dentro: teve o mérito de resgatar a autoestima da militância. Mas como lembrou Vogas, parafraseando Samuel Rosa (ex-Skank), "bola na trave não altera o placar". Ouça a análise completa: