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ANÁLISE PÓS-ELEIÇÕES

PT no ES: situação, que já não era fácil, piora após eleição

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:48

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:48
PT: uma estrela que está perdendo o brilho Crédito: Amarildo
O Partido dos Trabalhadores terminou as eleições municipais de 2020 no Espírito Santo com um saldo desastroso. Nos 78 municípios, não elegeu prefeitos, garantiu somente um vice, e considerando todas as câmaras, só tem 11 vereadores. Na análise de Vitor Vogas, a situação petista, que já não estava fácil, ficou ainda mais difícil. Entre os espinhos, porém, existem flores: mesmo enfraquecido fora, o PT capixaba se fortaleceu dentro: teve o mérito de resgatar a autoestima da militância. Mas como lembrou Vogas, parafraseando Samuel Rosa (ex-Skank), "bola na trave não altera o placar". Ouça a análise completa:
CBN e a Política - 02-12-20

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