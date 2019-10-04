PSDB coloca prioridade na eleição para prefeitura de Vila Velha

Neste "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas fala sobre a convenção do PSDB de Vila Velha, um destaque na área nesta semana. O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, Bruno Araújo, que confirmou a vontade de ter o prefeito Max Filho na disputa em 2020. "É uma prioridade do partido", diz Vitor.
Questionado se o PSDB terá candidatura em outras cidades, o dirigente afirmou que pode lançar nomes para a Serra e também na capital, Vitória. Ouça o quadro completo:
