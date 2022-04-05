PSD quer Guerino Zanon na disputa para governo do ES

O ex-vice-governador César Colnago é oficialmente o presidente estadual do PSD, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Chegou ao partido dizendo que disputaria internamente com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon o posto de candidato ao governo do Espírito Santo, tudo alinhavado, de acordo com ele, com o então presidente em exercício do partido, José Carlos da Fonseca Júnior. No entanto, Zé Carlinhos, como é conhecido, tem uma versão bem diferente da conversa e garante que quem vai disputar o Palácio Anchieta pelo PSD é Guerino, descartando Colnago. Ouça a análise da jornalista Letícia Gonçalves.