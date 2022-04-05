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CBN e a Política

PSD quer Guerino Zanon na disputa para governo do ES

Com isso, a situação do ex-vice-governador César Colnago fica mais confusa após deixar o PSDB

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:33

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:33
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Governo ES/Divulgação
O ex-vice-governador César Colnago é oficialmente o presidente estadual do PSD, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Chegou ao partido dizendo que disputaria internamente com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon o posto de candidato ao governo do Espírito Santo, tudo alinhavado, de acordo com ele, com o então presidente em exercício do partido, José Carlos da Fonseca Júnior. No entanto, Zé Carlinhos, como é conhecido, tem uma versão bem diferente da conversa e garante que quem vai disputar o Palácio Anchieta pelo PSD é Guerino, descartando Colnago. Ouça a análise da jornalista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 05-04-22.mp3

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