PSB quer Casagrande pré-candidato: bom ou ruim para o governador?

Na última quarta-feira (03), um anúncio do PSB surpreendeu e movimentou o meio político, sobretudo o capixaba. O partido de Renato Casagrande cogita a ideia de lançar o governador do Espírito Santo à Presidência da República. O convite foi confirmado por Casagrande, que se esquivou ao dizer que "não é o momento para fazer este debate". Na análise de Vitor Vogas, o movimento da direção nacional do PSB é precipitado e pode ser prejudicial ao próprio governador. Ouça a análise completa, nesta edição do CBN e a Política!