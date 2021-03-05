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ANÁLISE POLÍTICA

PSB quer Casagrande pré-candidato: bom ou ruim para o governador?

Ouça a análise do comentarista de política Vitor Vogas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:15

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:15
Da esquerda para a direita: o presidente nacional do PSB Carlos Siqueira, o governador Renato Casagrande, e presidente estadual do PSB Alberto Gavini Crédito: Amarildo
Na última quarta-feira (03), um anúncio do PSB surpreendeu e movimentou o meio político, sobretudo o capixaba. O partido de Renato Casagrande cogita a ideia de lançar o governador do Espírito Santo à Presidência da República. O convite foi confirmado por Casagrande, que se esquivou ao dizer que "não é o momento para fazer este debate". Na análise de Vitor Vogas, o movimento da direção nacional do PSB é precipitado e pode ser prejudicial ao próprio governador. Ouça a análise completa, nesta edição do CBN e a Política!

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