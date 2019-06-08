Projeto do fundo soberano chega à Ales em momento conturbado

O tema do comentarista Vitor Vogas, no CBN e a Política, desta sexta-feira, é o Fundo Soberano do Espírito Santo, o que muitos consideram a iniciativa mais importante para o Estado neste século. O projeto de lei complementar do governo Casagrande consiste na criação de um fundo para preservar recursos provenientes do acordo com a Petrobras referente aos royalties do Parque das Baleias.
Segundo especialistas, o fundo soberano possui importância estratégica para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do montante de recursos envolvidos. No entanto, o projeto chegou à Assembleia em um momento em que o governo Casagrande vive uma relação um pouco conturbada com o Legislativo. Confira a análise política de Vitor Vogas:
CBN e a Política - 07-06-19.mp3