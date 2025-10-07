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CBN e a Política

Primeira mulher presidente: resultado de eleição no TJES mostra fim da supremacia da antiguidade

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 11:14

Publicado em 

07 out 2025 às 11:14
Desembargadora Janete Vargas Simões, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Desembargadora Janete Vargas Simões, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: TJES/Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que após mais de um século de gestão masculina, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu de forma histórica, na última quinta-feira (2), a primeira mulher como presidente da Corte, em 134 anos de história do órgão. A desembargadora Janete Vargas Simões foi escolhida por unanimidade para presidir o Judiciário capixaba no biênio 2026/2027. A comentarista lembra que o desembargador Willian Silva, que ensaiou entrar na corrida pela presidência do TJES, já havia desistido de disputar. Até a quarta-feira (1°), porém, o membro mais antigo do Pleno do TJ, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, permanecia no páreo. "Em reunião a portas fechadas pouco antes da realização da eleição na quinta, porém, ele comunicou aos colegas que também havia recuado. Assim, Janete foi candidata única ao posto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Poítica - 07-10-25

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