Primeira mulher presidente: resultado de eleição no TJES mostra fim da supremacia da antiguidade

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que após mais de um século de gestão masculina, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu de forma histórica, na última quinta-feira (2), a primeira mulher como presidente da Corte, em 134 anos de história do órgão. A desembargadora Janete Vargas Simões foi escolhida por unanimidade para presidir o Judiciário capixaba no biênio 2026/2027. A comentarista lembra que o desembargador Willian Silva, que ensaiou entrar na corrida pela presidência do TJES, já havia desistido de disputar. Até a quarta-feira (1°), porém, o membro mais antigo do Pleno do TJ, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, permanecia no páreo. "Em reunião a portas fechadas pouco antes da realização da eleição na quinta, porém, ele comunicou aos colegas que também havia recuado. Assim, Janete foi candidata única ao posto. Ouça a conversa completa!