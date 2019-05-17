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CBN E A POLÍTICA

Presidente Kennedy: a rica cidade é cenário de escândalos políticos

Campeão disparado em recebimento de royalties e receitas especiais pela exploração de petróleo, Presidente Kennedy não consegue se desenvolver econômica e socialmente. Com cerca de 12 mil habitantes, a rica cidadezinha, paradoxalmente, continua marcada por problemas na prestação dos serviços públicos básicos

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 20:14

Publicado em 

17 mai 2019 às 20:14
O município de Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo, está imerso em diversas polêmicas nos últimos anos. Em 2012, a Operação Lee Oswald, da Polícia Federal, prendeu o então prefeito Reginaldo Quinta, investigado por desvio de dinheiro. O mais novo episódio é a Operação Rubi, que resultou na prisão da prefeita Amanda Quinta, sobrinha de Reginaldo, no último dia 8. Ela também é investigada por desvio de dinheiro.
Campeão disparado em recebimento de royalties e receitas especiais pela exploração de petróleo, Presidente Kennedy não consegue se desenvolver econômica e socialmente. Com cerca de 12 mil habitantes, a rica cidadezinha, paradoxalmente, continua marcada por problemas na prestação dos serviços públicos básicos. Isso, em grande medida, por conta de uma sucessão de más administrações municipais. “Presidente Kennedy, tão perto de Campos de petróleo, tão longe de bons gestores”, é a análise do comentarista Vitor Vogas, no quadro CBN e a Política desta sexta-feira.
CBN e a Política - 17-05-19.mp3

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