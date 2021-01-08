Presidência da Assembleia: três nomes cotados para comandar a casa

Uma nova corrida eleitoral agita os bastidores da política capixaba. Desta vez, é a disputa para a presidência da Assembleia Legislativa. Três nomes estão cotados para comandar o Palácio Domingos Martins. Na análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política, Erick Musso (Republicanos) é "candidatíssimo" à reeleição, mas há indícios fortes de que não é o candidato do governo. Segundo o comentarista, outro palácio, o Anchieta, pode apostar em um nome da base dessa vez:
CBN e a Política - 08-01-21.mp3
Na bolsa de apostas, Marcelo Santos (Podemos) está crescendo como opção. Correndo por fora, há outros nomes cotados, como Dary Pagung (PSB). Mas Marcelo é a alternativa mais forte.