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VITOR VOGAS ANALISA

Presidência da Assembleia: três nomes cotados para comandar a casa

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:32

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:32
Marcelo Santos pode atropelar na reta final da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Crédito: Amarildo
Uma nova corrida eleitoral agita os bastidores da política capixaba. Desta vez, é a disputa para a presidência da Assembleia Legislativa. Três nomes estão cotados para comandar o Palácio Domingos Martins. Na análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política, Erick Musso (Republicanos) é "candidatíssimo" à reeleição, mas há indícios fortes de que não é o candidato do governo. Segundo o comentarista, outro palácio, o Anchieta, pode apostar em um nome da base dessa vez:
CBN e a Política - 08-01-21.mp3
Na bolsa de apostas, Marcelo Santos (Podemos) está crescendo como opção. Correndo por fora, há outros nomes cotados, como Dary Pagung (PSB). Mas Marcelo é a alternativa mais forte. 

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