Prefeito de Linhares quer sair do MDB para disputar governo do ES

Após longo mergulho – movimentando-se de olho em 2022, mas sem conceder declarações à imprensa –, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, confirmou que vai sair do MDB. Isso porque, na avaliação dele, a senadora Rose de Freitas, que comanda a comissão provisória do partido no Espírito Santo, já decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). O prefeito planeja deixar a prefeitura em abril do ano que vem para concorrer ao Palácio Anchieta, mas vai precisar de uma nova sigla. Ouça desta detalhes na análise da jornalista Letícia Gonçalves.