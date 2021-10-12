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CBN e a Política

Prefeito de Linhares quer sair do MDB para disputar governo do ES

Ouça a análise da jornalista e comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 11:28

Publicado em 

12 out 2021 às 11:28
Guerino Zanon
Guerino Zanon Crédito: Divulgação
Após longo mergulho – movimentando-se de olho em 2022, mas sem conceder declarações à imprensa –, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, confirmou que vai sair do MDB. Isso porque, na avaliação dele, a senadora Rose de Freitas, que comanda a comissão provisória do partido no Espírito Santo, já decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). O prefeito planeja deixar a prefeitura em abril do ano que vem para concorrer ao Palácio Anchieta, mas vai precisar de uma nova sigla. Ouça desta detalhes na análise da jornalista Letícia Gonçalves. 
CBN E A POLÍTICA - 12-10-21

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