Pré-candidatura: Arnaldinho diz que vai "percorrer municípios do ES"

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que em recente artigo publicado, em A Gazeta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, diz "que vai percorrer municípios do Espírito Santo". Clima de pré-eleição? No artigo ele diz que "a partir de agora, iniciarei uma jornada por todos os municípios do Estado, nos finais de semana, sem comprometer nossa agenda administrativa em Vila Velha. Meu objetivo é dialogar com as lideranças do agronegócio, da indústria e do comércio", informa. "Discutirei com paciência e disciplina os gargalos do nosso desenvolvimento social e buscarei caminhos para avançarmos em direção a uma economia mais verde e criativa. Pretendo ouvir nossos artistas e criadores culturais, dialogar com as instituições acadêmicas e explorar formas de impulsionar a ciência e a tecnologia em nosso Estado", diz. Ouça a conversa completa!