Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÃO EM VITÓRIA

Possível candidatura de Luiz Paulo enfrenta resistências no PSDB

Confira a análise do comentarista Vitor Vogas!

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:15

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:15
O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas finaliza a sua análise sobre o papel a ser assumido por Luiz Paulo Vellozo Lucas, na disputa eleitoral de novembro próximo para a prefeitura de Vitória. Liberado para a disputa, o ex-prefeito terá que lidar, agora, com o impasse interno no PSDB, seu partido. "Lá em abril, antes do retorno de Luiz Paulo para o PSDB, o presidente estadual do partido, Vandinho Leite, falava em levar o PSDB a apoiar a candidatura do deputado Lorenzo Pazolini. No fundo, o que Vandinho preferia mesmo era esse caminho, de aliança com Pazolini. Mas a volta de Luiz Paulo ao partido e a liberação para a disputa, pode ter mudado tudo no PSDB. Disputa interna à vista", analisa Vogas. Acompanhe a análise completa!
CBN E A POLÍTICA - 21-08-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga
Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES
Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados