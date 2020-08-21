Possível candidatura de Luiz Paulo enfrenta resistências no PSDB

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas finaliza a sua análise sobre o papel a ser assumido por Luiz Paulo Vellozo Lucas, na disputa eleitoral de novembro próximo para a prefeitura de Vitória. Liberado para a disputa, o ex-prefeito terá que lidar, agora, com o impasse interno no PSDB, seu partido. "Lá em abril, antes do retorno de Luiz Paulo para o PSDB, o presidente estadual do partido, Vandinho Leite, falava em levar o PSDB a apoiar a candidatura do deputado Lorenzo Pazolini. No fundo, o que Vandinho preferia mesmo era esse caminho, de aliança com Pazolini. Mas a volta de Luiz Paulo ao partido e a liberação para a disputa, pode ter mudado tudo no PSDB. Disputa interna à vista", analisa Vogas. Acompanhe a análise completa!