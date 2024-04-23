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CBN e a Política

Político do ES acusado de chantagear indiano vira réu e deixa a prisão

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 11:53

Publicado em 

23 abr 2024 às 11:53
O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso em uma ação do Gaeco
O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso em uma ação do Gaeco Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que após três meses em prisão preventiva, o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, acusado de extorquir dinheiro de um empresário indiano, deixou a cadeia. Antes de ser alvo da Operação Criptovet, Nascimento estava em ascensão no PL de Vila Velha. Filiado à sigla desde outubro de 2023, chegou a ser considerado por atores políticos da cidade como o provável candidato do partido à prefeitura, ou quem sabe uma peça-chave para ocupar a vaga de vice.
No último dia 23 de janeiro, entretanto, o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um hotel de luxo de Vitória. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. A prisão preventiva foi necessária, à época, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e para evitar o risco de fuga ou que o suspeito atrapalhasse as investigações. A própria 2ª Vara, contudo, decidiu conceder a liberdade ao veterinário depois que o Ministério Público Estadual (MPES) apresentou denúncia contra ele. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 23-04-24.mp3
O QUE DIZ A DEFESA
A colunista entrou em contato com a defesa de Thiago Oliveira do Nascimento. “O Juízo da Segunda Vara Criminal de Vila Velha, por meio de decisão sóbria e consistente, enxergou que Thiago Oliveira Nascimento não representa um risco para a sociedade e sua liberdade não traduz perigo para a instrução criminal. Thiago, que segue confiando na Justiça, atenderá a todas as convocações e participará de todos os atos processuais com o fim de colaborar para a total elucidação dos fatos, o que certamente há de culminar com o afastamento das acusações que lhe foram dirigidas”, diz nota assinada pelos advogados Israel Domingos Jorio e Antônio José Ferreira Abkair.

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