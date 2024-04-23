Político do ES acusado de chantagear indiano vira réu e deixa a prisão

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento foi preso em uma ação do Gaeco Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que após três meses em prisão preventiva, o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, acusado de extorquir dinheiro de um empresário indiano, deixou a cadeia. Antes de ser alvo da Operação Criptovet, Nascimento estava em ascensão no PL de Vila Velha. Filiado à sigla desde outubro de 2023, chegou a ser considerado por atores políticos da cidade como o provável candidato do partido à prefeitura, ou quem sabe uma peça-chave para ocupar a vaga de vice.

No último dia 23 de janeiro, entretanto, o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um hotel de luxo de Vitória. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. A prisão preventiva foi necessária, à época, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e para evitar o risco de fuga ou que o suspeito atrapalhasse as investigações. A própria 2ª Vara, contudo, decidiu conceder a liberdade ao veterinário depois que o Ministério Público Estadual (MPES) apresentou denúncia contra ele. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN e a Política - 23-04-24.mp3

O QUE DIZ A DEFESA