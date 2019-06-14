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CBN E A POLÍTICA

Política: a saída de Manato da Casa Civil do governo Bolsonaro

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 19:03

Publicado em 

14 jun 2019 às 19:03
Carlos Manato (PSL) Crédito: Ricardo Medeiros
Na última segunda-feira (10), o ex-deputado Carlos Manato (PSL) foi exonerado do cargo de secretário especial para a Câmara dos Deputados, que ocupava na Casa Civil do governo Bolsonaro. Desde que a notícia veio à tona, o presidente estadual do PSL já mudou a própria versão dos fatos mais de uma vez, o que deixa ainda mais opaco o motivo da demissão, com menos de cinco meses no cargo.
Porém, a dúvida que permanece é: por qual motivo Carlos Manato deixa o governo Bolsonaro? Questão para análise de Vitor Vogas, no quadro CBN e a Política, desta sexta-feira:
CBN E A POLÍTICA - 14-06-19.mp3

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