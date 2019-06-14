Política: a saída de Manato da Casa Civil do governo Bolsonaro

Na última segunda-feira (10), o ex-deputado Carlos Manato (PSL) foi exonerado do cargo de secretário especial para a Câmara dos Deputados, que ocupava na Casa Civil do governo Bolsonaro. Desde que a notícia veio à tona, o presidente estadual do PSL já mudou a própria versão dos fatos mais de uma vez, o que deixa ainda mais opaco o motivo da demissão, com menos de cinco meses no cargo.